ETA de Nova Ferradas volta a operar para evitar desabastecimento em parte da zona oeste de Itabuna

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Nova Ferradas voltou a operar na manhã de hoje, dia 4. A unidade da Emasa teve sua operação desativada na sexta-feira passada, dia 2, devido à elevação do nível do Rio Cachoeira que, com as fortes chuvas, se elevou até nove metros.

Os equipamentos da casa de força haviam sido retirados para evitar que fossem danificados. A ETA de Nova Ferradas atende parte dos bairros da zona oeste, a exemplo de Ferradas, Ilha Verde, parte do Urbis IV, condomínios Jubiabá, Gabriela e São José, além do próprio bairro, onde a estação está instalada.

A Gerência Técnica da Emasa resolveu voltar com o sistema de tratamento da ETA de Nova Ferradas para não prejudicar o fornecimento de água dessas localidades.

“A situação ainda é muito complicada. Mas, vamos fazendo intervenções para manter o abastecimento. No momento, vamos priorizar os condomínios Jubiabá, Gabriela e a área no entorno do presídio. Caso o nível do Rio Cachoeira volte a subir, colocado em risco os equipamentos da ETA, não está descartada nova interrupção”, adverte o gerente Técnico João Bitencourt.

No final do ano passado cidades do Sul da Bahia foram fortemente atingidas por chuvas e enchentes. Em Itabuna, a cheia do Rio Cachoeira deixou mais de 3 mil famílias desabrigadas. A Estação de Nova Ferradas foi afetada e teve vários equipamentos avariados.

Os técnicos da Emasa estão monitorando o nível do Rio Cachoeiras e seus afluentes, que tiveram baixa de 2,5 metros nas últimas 24 horas.