Por Kiko de Assis

Um dia pra se festejar SIM! Embora defenda que todos os dias pertençam às mulheres, hoje, 08 de março, carrega uma simbologia diferente. O patriarcado institucionalizado lá na casa grande, ainda insiste em assombrar a alma feminina, por duvidar da sua coragem. A mulher desde os grilhões da senzala, carrega uma força motriz capaz de mudar a rotação do planeta e o medo de deixá-la protagonizar a história da humanidade a faz vítima do macho sem noção, uns chamam de alfa… Não existe macho alfa! Existe macho escroto! Que acredita na sua força bruta em detrimento à inteligência! Esse “homem” é o mesmo que tem medo de dormir no escuro e usa a mulher como escudo de sua impotência! Não há machismo nem feminismo nesta interpretação, existe uma forte necessidade de valorização do óbvio!

8 de março não é o dia da carta de alforria ou da liberação geral das concepções femininas, não! É uma data para reflexão humana! Um momento de repúdio àquilo que foi normalizado sem a permissão da protagonista! Hoje é um dia como outro qualquer, a diferença está na cabeça baixa de quem entrega as flores, está na capacidade de percepção da grandeza da alma e no respeito! Existe uma mulher dentro de cada homem, queira ele ou não! Eu já fui mulher, eu sei! Uma pena que esse homem não ouça a voz feminina de Deus soprando em seu ouvido indicando o caminho da felicidade… Sempre acreditei mais na mulher que no homem pois, a criação divina estabeleceu uma diferença exorbitante não só em gênero, mas em capacidade de se reinventar e ressurgir das cinzas… A fênix era mulher!

Kiko de Assis – Publicitário e Produtor Cultural