Eventos diversificados dinamizam o turismo na Bahia

Gastronomia, negócios, esporte e cultura movimentaram a cadeia turística baiana, no último fim de semana, por meio de eventos promovidos em Salvador e municípios do interior, com o patrocínio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). A iniciativa integra as ações do órgão para dinamizar atividades econômicas regionais.

Na capital, que integra a zona turística Baía de Todos-os-Santos, foi realizado o Festival Gastronômico da Feira de São Joaquim, com a participação de 20 restaurantes que funcionam no local, além das apresentações do cantor Edil Pacheco e de grupos de samba. Na Lagoa do Abaeté, aconteceu o Kimbailerê Odara, festival de cultura afro-brasileira.

Em Simões Filho, o Aratu Iate Clube promoveu uma feira náutica de produtos novos e usados, como parte da programação da 53ª Regata Aratu-Maragojipe, que acontece no dia 27 de agosto. A tradicional competição percorre águas da Baía de Todos-os-Santos e do rio Paraguaçu.

O município de Jacobin, na Chapada Diamantina Norte, sediou o 4° Seminário de Mineração da Bahia. A cidade registrou 100% de ocupação hoteleira.

Em Cafarnaum, nos Caminhos do Sertão, o 16° Festival Origem da Ginga mobilizou capoeiristas locais e de municípios vizinhos. As rodas de capoeira foram acompanhadas de ações sociais.

Na Costa do Cacau, o hotel Aldeia da Praia, em Ilhéus, foi palco do 4° Encontro de Osseointegração do Sul da Bahia. O evento de odontologia reuniu profissionais e professores de diversos estados.

A Setur-BA ainda participou da Pescaria das Mulheres- Passo do Lontra 2022, na zona pantaneira de Mato Grosso do Sul, onde divulgou o destino Bahia, com ênfase no ecoturismo da Costa do Dendê. A região tem destaque na pesca esportiva e vivência entre marisqueiras.