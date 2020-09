Everaldo Anunciação, ex-vereador de Itabuna, é o vice de Cacá

Cacá Colchões, PP, disputará a Prefeitura de Ilhéus em companhia de Everaldo Anunciação, indicado pelo PT para vice da chapa, definida em convenção nesta quinta-feira, 16.

Anunciação, funcionário aposentado da Ceplac, é um dos tradicionais políticos do PT na Bahia. Foi presidente estadual do partido e, em Itabuna, exerceu o mandato de vereador.

A articulação para que a chapa de Cacá Colchões tivesse participação do PT a influência do ex-prefeito Jabes Ribeiro e do do governador Rui Costa.

“O futuro é agora’, nome dado à chapa, tem outros três partidos: PCdoB, Rede e DC. Tem, também, uma novidade, que é o apoio de José Nazal.

Atual vice do prefeito Mário Alexandre, candidato à reeleição, Nazal preferiu não permanecer com ele nessas eleições. Os dois, na verdade, não tiver boa convivência política em quase todo o mandato.