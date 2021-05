Ex-Baralho do Crime é capturado em ação conjunta da PC e PM

Um homicida e traficante, ex-integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública foi flagrado, na manhã desta quarta-feira (19), durante ação conjunta das polícias Civil e Militar. O criminoso e um comparsa foram capturados com drogas e munições.

Equipes da 3a Delegacia de Homicídios (BTS) do DHPP e da Rondesp BTS, após ações de inteligência, flagraram o homicida e comparsas, na localidade de Pedra Furada, no bairro de Bonfim, em Salvador.

Com a chegada das viaturas, o criminoso correu, invadiu uma casa, mas acabou capturado. Com ele foram encontradas porções de maconha e cocaína. Aos policiais, ele contou que escondia mais entorpecentes, em outro imóvel, no bairro de Uruguai.

As equipes, imediatamente, foram até o local e flagraram um comparsa do ex-integrante do Baralho do Crime, com mais porções de drogas.

*Inquéritos*

O ex-integrante do Baralho do Crime da SSP possuía passagens por homicídios e tráfico de drogas, nos anos de 2011, 2012, 2016 e 2017.

O traficante integra uma organização envolvida com venda de entorpecentes, homicídios, roubos a bancos e corrupção de menores.

