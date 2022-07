Ex-marido, que tentou matar esposa, vai a júri em Itabuna

Por Jurema Cintra

Era o ano de 1995, Ingrid Katiuschia e Rogério Gomes eram adolescentes com com apenas 15 anos de idade quando se casaram. Em 2012 já com 17 anos de convivência marital, no dia 22/09/2012 Rogério atropelou a esposa de forma tão brutal que Ingrid ficou na UTI por mais de 60 dias em estado gravíssimo.O fato ficou conhecido como o atropelamento do Jardim do Ó.