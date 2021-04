Ex-músico morre de Covid-19 em Itabuna

O ex-músico José Carlos Silva Santos, Carlinhos, morreu de Covid-19 neste sábado, 10, aos 63 anos de idade. Ele perdeu a luta para a doença em um hospital de Itabuna, onde se aproxima de 500 o número de óbitos por causa da infestação do vírus.

Carlinhos, segundo a família, passou 20 dias intubado. Os médicos, porém, não conseguiram evitar o avanço da doença, que aos poucos foi comprometendo os órgãos vitais do ex-músico, como rins e pulmão.

Ainda de acordo com a família, pouco antes de morrer, às 5 hora da manhã, ele tinha se submetido a uma sessão de hemodiálise. O sepultamento será com base nos critérios da Vigilância Sanitária para evitar aglomerações.

Carlinhos era irmão do saudoso Jorge Eduardo, radialista com passagens pelas rádios Difusora e Jornal. Ele deixa mulher, a professora Mira, e dois filhos, Carlos Antônio e Cynthia.

Carlinhos fez parte da equipe da Banda Phase, que fez sucesso no cenário musical no sul da Bahia nos anos 80. Sabia muito bem manusear um violão. Nos últimos anos, ele trabalhava no ramo de ótica.