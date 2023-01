EX-PREFEITA DE CAMAMU, IONÁ QUEIROZ,  ASSUME SUPERINTENDÊNCIA NA SPM

A ex-prefeita de Camamu, Ioná Queiroz (PT), foi convidada pelo governador Jerônimo Rodrigues e pela secretária estadual de políticas para as mulheres e suplente de deputada federal, Elisângela Araújo (PT), para assumir a recém-criada Superintendência de Promoção e Inclusão Socioprodutiva.

A nomeação da ex-prefeita foi publicada no diário oficial do governo do estado, chancelado pelo governador.

Ioná foi escalada para a superintendência por ser extremamente competente para ocupar o espaço que tem a missão de fortalecer a independência socioeconômica das mulheres baianas tanto na cidade, como no campo.

Além de ser prefeita por dois mandatos, foi também diretora geral da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, órgão em que desempenhou um excelente trabalho, bastante elogiado por servidores e gestores.

O deputado estadual e líder do governo, Rosemberg Pinto (PT) comemorou a indicação de Ioná para a nova pasta, “é uma gestora qualificada, que assumirá mais uma missão de estado, com o objetivo de levar políticas