Ex-prefeito Antônio Olímpio morre em Ilhéus aos 91 anos

Morreu na noite de ontem, 26, no hospital São José, o advogado Antônio Olímpio Rehem da Silva, ex-prefeito de Ilhéus, no sul da Bahia. O corpo, velado na Maçonaria Vigilância e Resistência, tem previsão de sepultamento para às 15 horas, no cemitério da Vitória. A família do político, que tinha 91 anos, não revelou a causa da morte. A seguir, veja mais informações na nota de pesar divulgada pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro.

MOÇÃO DE PESAR

Com tristeza, tomei conhecimento do falecimento nesta quinta-feira do ex-prefeito de Ilhéus e ex-deputado estadual, Antônio Olímpio Rehem da Silva, aos 91 anos de idade. Sua trajetória política foi marcante e reconhecida em Ilhéus, no Sul do Estado e na Bahia.

Prefeito de Ilhéus por três mandatos, foi eleito pela primeira vez eleito em 1976 para um mandato de quatro anos pelo MDB, com extensão da gestão até 1988. Teve destacado papel na construção da moderna cidade, como por exemplo a Central de Abastecimento do Malhado.

Como deputado estadual atuou na Assembleia Legislativa de 1983 a 1986. Assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, em 2008. Seu último cargo foi como presidente da Fundação Maramata, em 2011.

Teve a política como uma de suas paixões ao lado da pesca e do conhecimento da fauna ictiológica do mar e dos corpos d’água do Sul do Estado. Deixará saudades entre seus amigos pelo boa prosa, contador de causos e pelo conhecimento sobre vinhos e a boa culinária. Era um gentleman.

Rogo a Deus para que conforte seus familiares, especialmente sua esposa dona Maria Amélia Rehem da Silva e seus filhos, os advogados Marcos Flávio e Luciano Rehem da Silva. Que na sua imensa bondade o Senhor da Vida receba a alma do ex-prefeito, ex-deputado e advogado Antônio Olímpio Rehem da Silva em Glória.

Itabuna, 27 de julho de 2023.

Augusto Castro

Prefeito