Ex-prefeito de Itororó testa positivo para o Coronavírus

Em redes sociais, o ex-prefeito de Itororó, Adroaldo Almeida, divulgou agora à noite que testou positivo para o Coronavírus. Ele aparece em um vídeo, de máscara, dando detalhes da situação.

Adroaldo conta que no dia 20 deste mês sentiu tosse e febre, principais sintomas da doença. Por causa disso, se recolheu a um quarto e passou a tomar todas as precauções para evitar a transmissão do vírus. “Só tive contato com minha família e o serviço de saúde”, revelou.

Neste sábado, 28, o ex-prefeito recebeu o resultado do teste, que deu positivo. “Vou ficar mais uma semana no quarto”, disse ele.

Quanto ao seu estado de saúde, no momento, Adroaldo Almeida informou no vídeo: “Estou me recuperando bem, não tenho mais nenhum dos sintomas”.

O ex-prefeito foi vítima do primeiro caso positivo de Coronavírus em Itororó, no sul da Bahia, o que levou as autoridades locais a reforçar as medidas de precaução contra a doença.