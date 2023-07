Ex-Secretário de Agricultura de Itabuna morre em Salvador

A seguir, veja nota de pesar do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, em relação à morte do agrônomo Carlos Aquino.

Com tristeza, tomei conhecimento do falecimento hoje, dia 22, do engenheiro agrônomo Carlos Aquino, consultor do BID, Banco Mundial, USAID, BNDES, SEBRAE e outros organismo internacionais. Ex-secretário municipal de Agricultura teve destacada atuação no Projeto Ilhas Verdes para a produção de alimentos, na gestão do ex-prefeito Ubaldo Dantas (1983-1988).

Profissional do mais alto princípio e grande formação agronômica, graduou-se em Agronomia em Cruz das Almas e concluiu estudos (mestrado e doutorado) em Piracicaba (SP). Desde 1986, atuava como diretor da Aquino Consultores Associados, em Salvador, com atuação em desenvolvimento de negócios e na identificação, preparação, captação de recursos, gestão e monitoramento de projetos de desenvolvimento.

Há 24 anos vinha trabalhando em projetos com focos no encadeamento produtivo e na Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) no oeste da África. Faleceu em decorrência de câncer no pâncreas em Salvador (BA), onde será sepultado.

Casado deixa viúva, filhos e netos. Rogo a Deus que receba sua alma em Glória na Eternidade e que conforte seus familiares e amigos.

Itabuna, 22 de julho de 2023

Augusto Castro

Prefeito