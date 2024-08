Ex-servidor da Prefeitura de Itabuna morre em Salvador

Em consequência de um câncer, o jovem Mateus Nascimento dos Santos, que trabalhou na Prefeitura de Itabuna, morreu na capital baiana, onde estava em tratamento. Em nota, o prefeito Augusto Castro, lamentou o ocorrido.

Com tristeza soube do falecimento do ex-servidor da Secretaria Municipal de Saúde Mateus Nascimento dos Santos, 25 anos, ao meio-dia desta quarta-feira, dia 7, no Hospital das Clínicas, em Salvador, onde estava internado. Filho caçula do radialista Osvaldo Bispo, ele era solteiro e morava no Bairro São Caetano, em Itabuna. Não resistiu a um câncer no cérebro.

Neste momento de dor e sofrimento pela sua inesperada perda na plenitude de sua juventude, peço a Deus que conforte seus pais, irmãos e à sua família. E que receba a sua alma na Mansão Eterna em Glória e Luz. Dele ficará a alegria e a saudade aos parentes, amigos e colegas de trabalho.

O corpo de Mateus Nascimento dos Santos será trasladado para Itabuna onde será velado e sepultado em data e horário ainda a se confirmar pelos seus familiares.

Itabuna, 7 de agosto de 2024

Augusto Castro

Prefeito