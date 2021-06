Ex-vereador de Ilhéus morre de Covid-19

O Colégio Vitória lamenta, com pesar, o falecimento do ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Nizan Lima dos Santos, vítima da Covid-19. Ele foi autor da Lei 2.550 de 1995, que obriga o ensino da História de Ilhéus na Educação Básica municipal. O Vitória solidariza-se com seus familiares e amigos e lamenta mais uma perda para a sociedade ilheense, em função da pandemia.

Segundo nota oficial da Câmara, ele foi internado há algumas semanas e teve o quadro agravado nos últimos dias. Uma campanha chegou a pedir doação de sangue para um quadro que já era extremamente grave. Nesta madrugada(23), não resistiu.

Nizan Lima era advogado e tinha 77 anos. Deixa esposa, filhos e netos. Considerado uma respeitada liderança política da região, foi eleito para cinco mandatos no parlamento ilheense. Ocupou a presidência do Legislativo por mais de uma vez e participou da elaboração da Lei Orgânica Municipal. Também foi professor do Centro Educacional Álvaro Melo Vieira.