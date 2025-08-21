Ex-vereador de Itabuna, Everaldo Anunciação morre em Salvador

Everaldo Anunciação, ex-vereador de Itabuna, não resistiu a uma cirurgia e morreu na tarde desta quarta-feira, 20, em Salvador, aos 65 anos de idade. Ele tinha câncer. Segundo a família, o corpo será cremado lá mesmo na capital baiana.

Um dos grandes quadros do PT, sendo vice-presidente nacional do partido, Everaldo Anunciação era um nome conceituado na política estadual. Deixa mulher, Madalena, e dois filhos, Larissa e Victor.

A morte de Everaldo Anunciação teve ampla repercussão no meio político, incluindo manifestação do presidente Lula, que assim se pronunciou:

“Fiquei muito triste ao saber da morte de Everaldo Anunciação. Servidor público federal, foi vereador em Itabuna, dirigente sindical e importante liderança do Partido dos Trabalhadores, onde ocupava uma vice-presidência nacional. Everaldo teve uma vida marcada pelo compromisso com um país mais justo, pela coragem e a capacidade de articulação. E certamente fará grande falta aos companheiros e companheiras de luta. Aos seus amigos e familiares, deixo meu carinho e um forte abraço. E o desejo de que Deus conforte seus corações”.

Em Itabuna, o prefeito Augusto Castro lamentou a morte de Everaldo e destacou como vitoriosa a sua trajetória política. A seguir:

Com profundo pesar, soube do falecimento na tarde desta quarta-feira, dia 20, do vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Everaldo Anunciação Farias, expressiva liderança da política baiana que estava internado em Salvador após passar por procedimento cirúrgico. Sua militância começou por Ilhéus, mas foi em Itabuna que as urnas o consagraram como vereador. Nos últimos 30 anos, foi um dos expoentes da luta sindical do sul da Bahia, servidor da Ceplac, onde iniciou sua militância. Também foi ex-presidente regional sul da Bahia da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Everaldo construiu e teve uma trajetória marcada pelo protagonismo político no estado. Mas, antes disso, tornou-se vereador de Itabuna (1997-2000) e ocupou secretarias municipais na Prefeitura de Itabuna entre 1993-1996 e 2001-2004. Presidiu o PT da Bahia e, em 2020, disputou a eleição como candidato a vice-prefeito de Ilhéus. Como político tinha a capacidade de dialogar com todas as correntes políticas e de articulação em defesa das bandeiras da classe trabalhadora e do seu partido.

Neste instante de dor peço a Deus que conforte seus familiares, especialmente seus filhos Victor e Larissa, e sua amada esposa Madalena, seus parentes e amigos. Determinei a expedição de luto no território municipal por três dias em sua memória por meio de um Decreto. A família ainda não divulgou informações sobre data, local e horário de velório e sepultamento. Itabuna, 20 de agosto de 2025 Augusto Castro Prefeito

Em Salvador, o vice-governador Geraldo Júnior assim se manifestou: