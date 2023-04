Ex-vereadora Charliane Souza entra “Na Boca do Tubarão”

A ex-vereadora itabunense Charliane Souza será a próxima a estar “Na Boca do Tubarão”, das 8 às 10 horas da manhã deste sábado (15), pela Interativa FM. O quadro faz parte do programa Central Interativa, apresentado pelo radialista Neto Terra Branca. Ela ocupou uma cadeira no Legislativo entre os anos de 2017 a 2020. Pelo MDB, foi candidata a prefeita na última eleição.

O polêmico quadro “Na Boca do Tubarão” é inspirado no “Para Quem Você Tira o Chapéu?”, do apresentador Raul Gil do SBT. Como envolve personagens que estão em alta, tem gerado grande repercussão no meio político regional. Afinal, mostra como andam as relações, às vésperas de um ano eleitoral.

Como ninguém resiste à interatividade, os ouvintes podem participar através do telefone e das redes sociais da emissora. Basta sintonizar a rádio no canal 93,7, baixando o aplicativo na Playstore e Applestore ou através do link: https://www.radios.com.br/aovivo/radio-interativa-937-fm/33921.