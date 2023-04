Experiência da Bahia com tecnologia é destaque na visita de Lula à China

As tecnologias utilizadas pela Bahia na Segurança Pública e na Educação foram apresentadas, nesta quinta-feira (13), pela empresa chinesa Huawei ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva como casos de sucesso que podem ser adotados em todo o Brasil. A reunião entre Lula e o CEO da empresa, Liang Hua, aconteceu no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei, em Xangai, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues.

“Lula foi apresentado a um conjunto de tecnologias desenvolvidas pela Huawei, que vai de antenas de celular a energia sustentável. Dentro das experiências bem sucedidas que eles ofereceram ao Brasil, a Bahia tem dois casos. A educação inteligente com conectividade em mil escolas baianas, e a segurança pública, com a central de monitoramento que usa reconhecimento facial e já ajudou a polícia a realizar mais de 800 prisões”, contou Jerônimo.

O sucesso no uso de tecnologia na Bahia chamou a atenção de outros estados, como o Pará e o Maranhão, cujos governadores estavam presentes no encontro e procuraram o governador baiano para buscar mais informações. “Explicamos como funciona a tecnologia e como foi o processo de implantação. O uso de tecnologia é o caminho para melhorar e dar eficiência ao setor público, e a Huawei é uma grande parceira da Bahia nesse processo”, afirmou o governador.

O encontro sobre tecnologia aconteceu após a posse da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), conhecido como o banco do Brics, bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O governador Jerônimo Rodrigues participou da cerimônia e comentou o discurso do presidente Lula que, entre outras coisas, defendeu o uso de moedas próprias desses países nas relações comerciais e de financiamento. “O compromisso de Lula é continuar fortalecendo esse banco como um agente de fortalecimento dos países em desenvolvimento”, ressaltou.

Repórter: Daniel Senna

Fotos: Daniel Senna/GOVBA