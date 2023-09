Expofenita acontece em Itabuna até este domingo

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), prestigiou na noite de sexta-feira, dia 15, a Exposição Feira Agropecuária e de Negócios (EXPOFENITA), no Parque de Exposições Antônio Setenta, na zona oeste da cidade. Acompanhado do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), secretários municipais e de outras autoridades, ele fez um pronunciamento quando destacou a importância do evento para o agronegócio e a economia local e regional.

“Este parque tem história e tradição na região. Esta exposição é uma construção coletiva que começou há muito tempo como EXPOITA, agora na sua 42ª edição, quando virou EXPOFENITA. Para nós é muito gratificante ver agricultores e pecuaristas, além da sociedade de Itabuna, revivendo a exposição agropecuária. Sei que não é fácil construir eventos como esse”, discursou.

Segundo Augusto, mesmo com dificuldades a Prefeitura entrou no apoio à infraestrutura da exposição, assim como o Governo do Estado, tendo endereçado os agradecimentos ao governador Jerônimo Rodrigues. “Tenho certeza que no próximo ano o evento será superior aos anteriores e a este, porque Itabuna sabe produzir exposições como esta”, acrescentou o prefeito, que também agradeceu ao Banco do Brasil e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) pelo apoio à EXPOFENITA.

O prefeito de Itabuna justificou sua ausência na abertura da exposição na quarta-feira, dia 14, por cumprir extensa agenda nesta semana em Brasília. “Ontem tive a oportunidade de mais uma vez estar com a diretoria do Banco do Brasil. Na semana passada, assinei um contrato para tomada de crédito de R$ 115 milhões, depois de 30 anos de a Prefeitura não se relacionar diretamente com o banco. Foi uma luta intensa e perseverança de nossa gestão para chegar a quem mais precisa”, asseverou.

Augusto Castro pregou a união da cidade no próximo ano e dos produtores rurais para superar divergências, pensar Itabuna e fazer a maior exposição agropecuária da Bahia. Nós temos nome e sobrenome e homens e mulheres capazes de construir um ambiente de convivência. Precisamos construir neste parque de exposição um ambiente para as famílias, para as crianças, idosos e a juventude. No passado aqui teve várias atividades relacionadas aos municípios, ao chocolate, etc.”, recordou.

Falando de projetos estruturantes, o prefeito Augusto Castro afirmou que o trecho da rodovia BR-415 entre o Bairro Nova Itabuna e Ferradas será duplicado. “Já conversamos com o DNIT, há projeto pronto e vamos duplicar o trecho, com reflexos positivos no Parque de Exposições Antônio Setenta.

Pelos organizadores, falaram o coordenador da EXPOFENITA, Josias Miguel, que cumprimentou os criadores, tratadores e todos os que contribuíram para o sucesso da exposição, tendo agradecido ao deputado Paulo Magalhães, que aportou emenda, e ao prefeito Augusto Castro pela decisão de apoiar o evento. “Vou dizer a todos os secretários e chefes de departamentos da Prefeitura que contribuíram, ao presidente do Sindicato Rural de Itabuna, Wallace Setenta, a Vivaldo Mendonça, da CODEVASF, muito obrigado”, disse.

Neste sábado, dia 16, às 7h30min, se iniciaram as sessões de julgamento das competições envolvendo cavalos Mangalarga Marchador, enquanto às 9h, os portões foram abertos às visitações. Às 14h, haverá Leilão de Gado de Corte e de Leite, 16h, encerramento da Especializada Mangalarga Marchador, 17h, prova dos Três Tambores. 19h, show na Praça da Alimentação, 20h, Rodeio de Touros, 22h30min, show da banda Cristal Som, e 3h, encerramento.

No domingo, dia 17, último dia da EXPOFENITA 2023, 9h, os portões serão abertos às visitações e última etapa da Prova dos Três Tambores, 10 às 16h, atividades de recreação infantil, 16h, final Prova dos Três Tambores, 19h, Final do Rodeio em Touros, 20h, show musical na Praça de Alimentação, e 3h, encerramento.