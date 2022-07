Expofenita atrai com leilões, rodeios e centro comercial com roupas e calçados

Os amantes do agronegócio e, ao mesmo tempo, do comércio terão de 21 a 25 de setembro para curtir a próxima Expofenita (Exposição Agropecuária e Feira de Negócios de Itabuna). O tradicional evento, na 43ª edição, é uma ação conjunta da Agesul com um tripé de entidades: ACI (Associação Comercial e Empresarial de Itabuna), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Sindicom (Sindicato do Comércio Varejista).

Segundo o coordenador Josias Miguel, a edição do ano anterior já deixou uma marca expressiva, ao movimentar aproximadamente R$ 20 milhões (somando-se todos os segmentos envolvidos). Ele pontuou sobre “a árdua tarefa” de realizar uma exposição desse tipo, de forma presencial. Afinal, criadores de gado podem participar de ações semelhantes no campo virtual, sem precisar sequer sair de casa.

“Mas usamos da criatividade e buscamos outros atrativos: teremos um grande leilão nacional da raça Mangalarga Marchador e outro também nacional, da raça Quarto de Milha. São cavalos que fazem as provas equestres, assim como a raça ideal para o esporte vaquejada”, elencou.

Questionado pelo Diário Bahia sobre a origem do gosto pelo universo rural, ele revelou reencontrar ali a infância, numa fazenda do Espírito Santo. “Minha tarefa diária, às duas horas da tarde, era sair pelo pasto e pegar o primeiro animal, para tanger o gado, prender no curral, para de manhã cedo tirar leite; eu fazia isso com 10 anos”, contou.

O coordenador deixou claro, ainda, que o acesso ao Parque de Exposições Antônio Setenta seguirá gratuito. Como em anos anteriores, será cobrada apenas a entrada nos shows, cuja grade de atrações ainda não foi anunciada. Entretanto, é sabido que as apresentações musicais também fazem parte da tradição aqui tratada.

Outlet como atrativo

Por isso, lembrou Josias, a partir de 2009 associou-se ao então secretário Carlos Leahy e segue como entusiasta pelo resgate da Exposição Agropecuária de Itabuna. Entre as novidades na Expofenita 2022, a realização de outlet (uma espécie de centro comercial nos ramos de vestuário e calçadista). A proposta é oferecer produtos a preços acessíveis.

Para o presidente da CDL, Carlos Leahy, esta junção é uma grande oportunidade para o comércio. “Este ano, estamos mais presentes; vamos montar um pavilhão de negócios; é uma oportunidade para colocar produtos, com a mudança de estação, e quem vai ganhar com isso é o consumidor. Apoiamos para que seja um grande evento para Itabuna e toda a região”, analisou.

O lançamento contou com a presença de representantes políticos, como secretários municipais e o presidente da Câmara de Vereadores, Erasmo Ávila (PSD). Ele recordou que, no ano passado, foi a primeira exposição agropecuária na Bahia.

“Parabenizo, em nome do Legislativo, os organizadores; o poder público está aqui para apoiar. A Expofenita é importante em vários aspectos: área comercial, empresarial, de eventos, na agropecuária… É uma feira que movimenta vários segmentou”, enfatizou.