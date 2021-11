Expofenita preserva gosto de tradição em Itabuna; veja programação

Shows, desfile, provas de poeirão e argola, gastronomia, artesanato, parque de diversões, lojas agrícolas e muito mais. Tudo isso espera quem for ao Parque de Exposições Antônio Setenta a partir desta quarta-feira (24). Até o próximo domingo (28), acontece a 40ª Expofenita (Exposição Agropecuária e Feira de Negócios de Itabuna). Prepare a bota e o chapéu, hein?

O tradicional evento, realizado pela Agesul (Agência de Desenvolvimento do Sul da Bahia), tem o Sindicato Rural de Itabuna como co-realizador e conta com apoio da Prefeitura Municipal. A programação do primeiro dia, a partir das 19 horas, tem visitação de estandes e, em seguida, a eleição da Rainha da Expofenita.

Já na quinta-feira (24), o parque estará aberto para visitação a partir do meio-dia. Quem aprecia a beleza de um equino e deseja adquirir algum, às 19 horas pode acompanhar o Shopping do Cavalo. Para encerrar a noite, rolam shows a partir das 23 horas.

Pode dizer “sextou” lá na Expofenita também. Às 8 horas da manhã, haverá Copa de Marcha e às 11 horas os portões serão abertos para visitação. Conhecimento também faz parte desse mergulho no universo rural. Às 14 horas, a professor Caio Alves, da Uesc, fará palestra sobre “Reprodução e Criação de Caprinos e Ovinos”.

Disputas e leilões

À tarde, a partir das 17 horas, começam competições de equiprovas. E a noite, às 20 horas, o tão esperado leilão de gado de corte. Para concluir o dia, mais shows.

O sábado traz competições de equiprovas e três tambores; às 10 horas, concurso leiteiro; às 14 horas, rola leilão de gado leiteiro e mais shows até 2 horas da madrugada.

O último dia de programação, domingo, fica para a final das competições de equiprovas e três tambores. À tarde, variada programação infantil e o último show para os adultos começa às 17 horas.

Espaço e parceria

Procurado pelo Diário Bahia, o presidente do Sindicato Rural de Itabuna, Wallace Setenta, explicou por que a operacionalização do evento ficou a cargo da Agesul. “O Sindicato Rural não se exime de participar como colaborador, co-executor, assim como a prefeitura. Repassamos a execução porque a Agesul pôde viabilizar economicamente o evento. Apesar da crise, estamos todos juntos, em respeito à tradição”, declarou.

Ele informou, ainda, que a Prefeitura assinou um contrato para utilizar o Parque de Exposições a partir de dezembro. O espaço será destinado às Secretarias de Agricultura, Infraestrutura e Guarda Ambiental.