Exposição “114 Anos de Itabuna – Venha Comemorar Conosco!” aberta pela UESC e CCT

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e o Centro Cultural Teosópolis (CCT) inauguraram terça-feira (23) a exposição “114 Anos de Itabuna – Venha Comemorar Conosco!”. O evento celebra o aniversário do município com uma rica exibição de imagens que retratam acontecimentos históricos, cívicos, culturais, festivos, movimentos políticos e mudanças urbanas desde 1910, especialmente focando no Complexo Adami, principal praça de Itabuna.

Localizada no Centro Cultural Teosópolis, à Rua Professor Vieira Lima, 298, Praça dos Eucaliptos, bairro da Conceição, a exposição estará aberta ao público de 24 a 31 de julho, das 8h30 às 14h30, e das 14h às 17h. Visitas em grupo e de escolas podem ser agendadas pelo telefone WhatsApp (73) 98810-0013.

A professora Janete Ruiz de Macedo, historiadora da UESC e organizadora da mostra, destaca que os visitantes terão a oportunidade de explorar o Complexo Adami em visitas guiadas, aprendendo sobre as três praças que o compõem: Siqueira Campos, Getúlio Vargas e Otaciana Pinto. A última, Otaciana Pinto, conhecida por suas contribuições como parteira, tinha o hábito de registrar todos os nascimentos que fez em Itabuna, documentos agora preservados no Centro de Documentação da UESC (Cedoc).

Escolas públicas e particulares já agendaram visitas à exposição, como o Instituto Municipal Teosópolis nos dias 25 e 26 de julho, o Colégio Batista de Itabuna em 29 de julho, e a Escola Municipal João Mangabinha em data a ser confirmada.

A historiadora Janete Macedo, curadora do Centro Cultural Teosópolis, reforça o convite a todos os interessados em explorar e conhecer mais sobre a rica história de Itabuna através desta exposição. As atividades culturais desenvolvidas pelo CCT, incluindo exposições, palestras e apresentações musicais, têm atraído um grande número de visitantes, contribuindo para a valorização da cultura regional.