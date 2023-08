Exposição dos 200 anos de Independência da Bahia vai até setembro em Itabuna

A Exposição 200 Anos de Independência da Bahia segue até o dia 14 de setembro, no Centro Cultural Teosópolis, na Praça dos Eucaliptos, bairro da Conceição, em Itabuna. A mostra está aberta à visitação para toda a comunidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Agendamento de visitas em grupos e escolas podem ser feitas pelo telefone (73)3680-5020 ou pelo e-mail [email protected]. A exposição é promovida pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em parceria com o Centro Cultural Teosópolis Cacilda Lourenço Silva.

A Exposição retrata os 200 anos de Independência da Bahia, trazendo 30 painéis e manequins caracterizados de Maria Quitéria e Corneteiro Lopes, figuras que desempenharam papéis relevantes na independência da Bahia.

A exposição segue o seguinte roteiro: 1-Motivos e Interesse, 2-Lugares, 3 Personagens, 4- A Festa. Mostra também as comemorações da data nas cidades de Salvador, Itabuna e Itacaré. Traz ainda a participação dos Batistas nas comemorações na data marcante.

A curadora do espaço e professora da UESC, Janete Farias de Macedo, disse que o objetivo da exposição é levar informação e cultura à comunidade, buscando mostrar sempre temas atuais e acontecimentos históricos para a comunidade. A exposição foi aberta com palestra do professor doutor Diogo Trindade Carvalho, integrante do corpo docente do Mestrado em História da UESC.

.

“É uma oportunidade para que as pessoas possam conhecer esse importante acontecimento histórico que foi a independência da Bahia”, disse Janete Macedo.