Exposição no Shopping Jequitibá mostra os 20 anos do Mutirão do Diabetes de Itabuna

A ONG Unidos pelo Diabetes está realizando uma exposição no Shopping Jequitibá, com painéis que mostram a história do Mutirão do Diabetes de Itabuna. A exposição é um ´passeio` pela trajetória do evento, iniciado de forma modesta em 2004 e que ao longo de 20 anos a se transformou no maior evento de prevenção e tratamento da doença no Brasil.

Nos painéis é possível acompanhar fotos de vários momentos do mutirão, com atendimento especializado no Hospital Beira Rio e ações de prevenção na Cidade do Diabetes (Praça Rio Cachoeira).

“A exposição não apenas conta a trajetória de um evento que orgulha Itabuna e o Sul da Bahia, mas também uma homenagem a todos aqueles que vem dando sua contribuição ao Mutirão e que fazem parte dessa história de solidariedade e voluntariado”, afirma o Dr. Rafael Andrade, presidente da ONG Unidos pelo Diabetes e coordenador do Mutirão do Diabetes. “Queremos agradecer ao Shopping Jequitibá por essa parceria de duas décadas”, ressalta o Dr. Rafael.

Este ano, o Mutirão do Diabetes será realizado no dia 9 de novembro. Já no dia 10, a partir as 7 horas da manhã, acontecem a 10ª. Pedalada Azul e o 14º. Aulão Azul de Ginástica.