Exposição Verão Jorge Amado encerra temporada com recorde de visitação

A Exposição Verão Jorge Amado, promovida pela Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), encerrou sua temporada com um marco expressivo: cerca de 10 mil pessoas visitaram o espaço montado no foyer do Teatro Municipal, onde puderam apreciar o acervo pertencente à Casa de Jorge Amado.

O sucesso de público reafirma a força e o legado do maior ícone da literatura do cacau, cuja vida e obra continuam despertando interesse e admiração entre moradores e turistas.

Com o encerramento, a exposição entrará agora em um processo de reorganização. O espaço será temporariamente fechado até o dia 28 de abril, período em que a Secult realizará procedimentos museológicos para reabertura do local com uma nova museografia e acréscimo de peças ao acervo.

A reinauguração está marcada para às 15h do dia 29 de abril, quando se comemora o Dia Internacional da Dança. A data será celebrada com apresentações de grupos e escolas de dança da cidade, que vão mostrar a riqueza e o talento do segmento cultural ilheense.

