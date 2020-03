Expresso Brasileiro transporta profissionais de saúde de Porto Seguro

Cumprindo determinação do Governo da Bahia, a Expresso Brasileiro, empresa do Grupo Brasileiro que opera no transporte rodoviário de passageiros e encomendas, suspendeu as operações de linhas regulares até o dia 31 de março, como parte das medidas adotadas no Estado com a finalidade de proteger a população e conter o avanço do Coronavírus (Covid-19).

De outro lado, atendendo a uma solicitação da prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, a Expresso Brasileiro montou uma logística de transporte excepcional entre as localidades de Eunápolis e Porto Seguro, a fim de transportar os profissionais de saúde que se deslocam para servirem ao Hospital Luís Eduardo Magalhães e às unidades de saúde do Município.

Horários de deslocamento

A operação será realizada diariamente, sendo duas viagens por dia (ida e volta), em veículo tipo micro-ônibus, obedecendo aos seguintes horários: 06h Porto Seguro x

Eunápolis; 07h Eunápolis x Porto; 18h Porto x Eunápolis; e 19h Eunápolis x Porto.

“A Expresso Brasileiro se mantém atenta às determinações das autoridades, disposta a envidar esforços que minimizem a situação de dificuldades vivenciadas pela população, e confiante de que juntos venceremos os obstáculos que ameaçam a saúde da coletividade”, diz a assessoria da empresa.