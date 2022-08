“Expresso do Brincar” leva diversão às crianças de Uruçuca para estimular desenvolvimento

Na próxima quinta e sexta-feira (18 e 19), chega à Praça da Ciência o Expresso do Brincar, projeto itinerante que leva o brincar espontâneo como forma de aprendizado para as crianças. Parte da campanha global Construa o Mundo do Brincar, a iniciativa é realizada pelo Movimento Unidos Pelo Brincar, com apoio institucional da Urban95, Fundação Bernard van Leer e Instituto Alana.

O projeto já passou por outros sete municípios do Brasil para promover a aprendizagem lúdica entre pais e cuidadores a fim de que valorizem o brincar como fator de desenvolvimento integral das crianças e apliquem essas atividades nas rotinas dos pequenos.

Já no sábado e domingo (20 e 21), o destino é o distrito de Serra Grande, na Praça Pedro Gomes. O Expresso estará a postos das 10 horas às 16h30min.

Cenografado como um trem, o trailer do Expresso do Brincar começou seu roteiro na cidade de São Paulo, no dia 23 de julho, seguindo para o Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes (SP) São José dos Campos (SP), Juiz de Fora (MG) e Belo Horizonte (MG). O projeto ainda passará por Serra Grande (BA), Mata de São João (BA) e Salvador (BA). A ação visa movimentar o ecossistema da aprendizagem no Brasil, estimulando não só as famílias, mas também organizações e órgãos públicos a se engajarem em uma agenda que contemple a brincadeira como pilar fundamental no cotidiano das crianças.

Liberdade pela brincadeira

Visando engajar pais, mães, responsáveis e organizações a adaptar os espaços às necessidades das crianças, o Expresso do Brincar propõe uma programação com brincadeiras espontâneas. O projeto traz “Estações Temáticas”, nas quais pais, cuidadores e crianças poderão interagir com as atividades de acordo com seus interesses.

Para Cláudia Vidigal, representante da Fundação Bernard Van Leer no Brasil, a iniciativa tem como objetivo fazer com que “todas as crianças tenham oportunidades de se desenvolver plenamente e atingir seu máximo potencial, e o brincar é essencial para isso.” Segundo ela, “brincar é a linguagem da criança, é a oportunidade de experienciar interações positivas com seus cuidadores, outras crianças, a comunidade e o seu entorno. Por isso, apoiamos o Expresso do Brincar, para incentivar o brincar por todo o Brasil, priorizando comunidades mais vulneráveis”.

Entre as estações do Expresso, estão a “Estação Artista”, com quadros de artes, tintas, pincéis e outros objetos que estimulam a criação; “Estação Mundo da Imaginação”, que tem como premissa disponibilizar tempo para a criança explorar o espaço, brinquedos e outros elementos; “Estação Serelepe” para a experienciação dos circuitos motores das crianças, levando em conta a inclusão e acessibilidade para todos às atividades; “Estação Sossego”, que traz atividades e elementos para trabalhar a concentração e atenção; “Estação mão na massa”, dedicada à construção de brinquedos; “Estação Memórias”, que incentiva brincadeiras regionais com materiais relacionados ao território.

Após a passagem do Expresso do Brincar por cada cidade, será deixado um legado através de materiais de apoio aos parceiros locais para que sigam estimulando o brincar e a aprendizagem lúdica em suas comunidades. O projeto também disponibilizará, em cada cidade, uma biblioteca com 80 livros para guiar as experiências das crianças desses lugares.

Raquel Franzim, diretora de Educação e Cultura da Infância do Alana, lembra que com a pandemia, o isolamento social e as escolas fechadas, o brincar livre se mostrou ainda mais importante para a promoção da saúde integral de crianças e adolescentes. “Por isso, é fundamental cuidar dos efeitos deste período não apenas pelas famílias, mas por parte dos governos e de toda a sociedade com a recuperação dos espaços de brincar ao ar livre, na cidade e com muita convivência comunitária”, ressalta.

Unindo forças à campanha global Construa O Mundo do Brincar, a ChangeX, plataforma de engajamento comunitário, lançou o Fundo Construa um Mundo do Brincar no valor de R$850.000 para permitir que comunidades em todo o Brasil comecem a aprender com projetos de brincadeiras e a capacitar grupos comunitários, pais e cuidadores a criar mais experiências lúdicas para crianças.

Para mais informações, acesse: @unidospelobrincar ou siga a #MundoDoBrincar

Apoio institucional para a ação em Serra Grande: Urban95, Fundação Bernard van Leer e Instituto Alana