Expulso de posto médico homem que usou calcinha como máscara

Um morador de Ipiaú reclama, em um vídeo a que o GIRO teve acesso, de ter sido expulso de uma unidade de saúde localizada em frente a sua residência, na Rua do Posto. O caso teria ocorrido na última quinta-feira (04). Florisvaldo, conhecido também como Flor, conta que foi ao local para “tomar uma injeção”.

Ele acrescenta que já tinha ido ao posto em outras duas vezes, para ser submetido ao mesmo procedimento. Flor utilizava uma calcinha como máscara e atribuiu a isso o fato de não receber o atendimento e ser expulso do posto com a presença da Polícia Militar. A ordem para se retirar do local, segundo Flor, foi da enfermeira-chefe. Após a confusão, a aplicação do medicamento foi realizada numa farmácia, no centro da cidade.

A Secretária de Saúde informou que em todas as unidades de saúde do Município existem máscaras de tecido disponíveis para doação aos pacientes que não estiverem usando, permitindo assim que todos que chegarem aos postos sejam atendidos. Neste caso em particular, a enfermeira ofereceu máscara para o cidadão, mas o mesmo não aceitou.