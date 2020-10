Fabrício Pancadinha faz adesivaço no São Pedro

Adesivaço, ação liberada para demonstração de apoio a candidaturas a prefeito(a) e vereadores neste 2020, tem marcado o início da campanha de diversos políticos por todo o país. Em Itabuna, Sul da Bahia, não seria diferente.

Na manhã do último domingo, foi a vez do artista e candidato a vereador Fabrício Pancadinha receber o apoio de inúmeros amigos à sua campanha.

“Recebemos muita gente de outros bairros aqui no Bairro São Pedro, que vieram demonstrar seu apoio e nos ajudar nesta caminhada, em uma campanha que é do povo para o povo. Sou uma pessoa da periferia da cidade, me orgulho disso, e nossa campanha não conversaria de forma diferente! Estou muito feliz em perceber que nosso nome tem sido o escolhido para ser a voz da representatividade e da resistência! Podemos fazer muito quando unidos, e o meu povo já entendeu isso!”, declarou Fabrício.