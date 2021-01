Fabrício Pancadinha reúne vice-prefeito e empresários para reforma da quadra do São Pedro

Na tarde de quinta-feira (14), o vereador eleito de Itabuna Fabrício Pancadinha (PMN), reuniu o vice-prefeito de Itabuna e Secretário de Esportes Enderson Guinho, e os empresários Mauro (Lojas Buriti) e Edson (Edson Negócios), para a viabilização da reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro São Pedro.

Entusiasta do esporte e da cultura na periferia da cidade, Fabrício foi, por muitos anos, patrocinador dos pequenos eventos que aconteciam na quadra, e sonhava com a reforma da mesma. “Por muitos anos tentamos, de todas as formas, melhorar as condições do esporte, da cultura e do lazer no nosso bairro. Fomos até onde o nosso bolso conseguia, investindo inclusive o dinheiro dos meus shows nisso. Agora, com os apoios certos, conseguiremos. Eu prometi ao meu povo que seria a voz da transformação, e assim será, honrando cada voto de confiança que me foi depositado!”, comentou Fabrício.