Faculdade de Ilhéus abre inscrições para curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal  

A Faculdade de Ilhéus está com inscrições abertas para diversos cursos de pós-graduação, em nível de especialização, inclusive o de Direito Penal e Processo Penal, que forma a sua terceira turma. Segundo o coordenador do curso, professor Joilson Vasconcelos, há uma promoção de 18 por cento de desconto para advogados, mas com vagas limitadas, sendo que o início das aulas deve ocorrer no mês de julho.

Vasconcelos afirma que a pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal propicia ao profissional do direito uma ampla qualificação, tanto pelas suas características e abrangência, quanto pela composição do seu corpo docente, e oferece ao operador do Direito a oportunidade de se atualizar e aprimorar seus conhecimentos na área das ciências criminais.

A Faculdade de Ilhéus oferece também, como opções, os cursos de especialização em Administração Financeira, Auditoria Fisco-Contábil, Enfermagem Obstétrica e Ginecológica, Fisioterapia Neurofuncional Adulto e Infantil, Gastronomia Brasileira, Gestão de Negócios em Cacau e Chocolate, Gestão Tributária, Ortodontia, Saúde Estética, Vigilância Sanitária e Gestão da Qualidade de Alimentos e Periodontia e Implantodontia.

O diretor-geral da Faculdade, professor doutor Almir Milanesi, destaca que a instituição tem se esforçado em garantir um ensino de qualidade nas áreas de graduação e pós-graduação. Ele enfatiza que o crescimento pela procura de cursos em nível de pós-graduação se dá em razão de exigências constatadas no mercado de trabalho. “Uma pós-graduação realmente enriquece o currículo do profissional seja qual for sua área de atuação”, disse Milanesi.

Informações mais detalhadas sobre esses cursos podem ser obtidas através do telefone (73) 2101-1740 ou pelo WhatsApp (73) 2101-1700.