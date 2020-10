Faculdade de Ilhéus chega à maioridade

A Faculdade também oferece mais de dez cursos em nível de pós-graduação, em diversas áreas do conhecimento, cursos profissionalizantes, de nível técnico, além de prestar serviços gratuitos à comunidade nos setores de Saúde, do Direito, de consultoria para o empreendedorismo, entre outros.

Atualmente, a instituição implanta o nono curso de graduação superior, em Estética e Cosmética, o seu primeiro em nível de tecnologia, recentemente autorizado pelo Ministério da Educação (MEC). Isso indica que a Faculdade de Ilhéus prossegue com o projeto de expansão do ensino, sempre com foco nas demandas da sociedade.

O diretor-geral da Faculdade de Ilhéus, Almir Milanesi, considera que a instituição segue fiel ao compromisso de prestar um bom serviço à sociedade, “com um ensino eficiente para a preparação de mão de obra qualificada, com formação ética e holística, que resulte em crescimento profissional e ações sociais em prol do desenvolvimento regional.”

Início

A Faculdade de Ilhéus surgiu a partir do projeto de um grupo de empreendedores capixabas (Almir e Sandra Milanesi, Daury e Fátima Frisso), comprometido com a questão cultural e educacional, que se instalou no município com a perspectiva de ampliar e dinamizar a oferta de cursos de graduação para a formação profissional na região. O credenciamento obtido junto ao Ministério da Educação (MEC) foi autorizado pela Portaria nº 2.104, publicada no Diário Oficial da União de 19/07/2002, sob a razão social Centro de Ensino Superior de Ilhéus.

As primeiras atividades foram sediadas nas dependências do Colégio Vitória, no bairro da Conquista, com os cursos de Administração e de Ciências. Desde aquele momento, os gestores iniciaram a construção da sede própria da Faculdade, na Avenida Tancredo Neves, Bairro São Francisco, na zona sul, inicialmente com 50 salas de aula, cujo projeto foi elaborado pelo arquiteto Rui Córes.

A expansão institucional se consolidou com a implantação de novos cursos de graduação, em um cenário de credibilidade conquistada junto à população. O curso de Direito, por exemplo, foi instalado em 2007. No ano seguinte, foram implantados os cursos de Enfermagem e Nutrição, abrindo o segmento de atuação na área de Ciências da Saúde. Em 2012, chegou o curso de Psicologia. Em 2013, o de Odontologia, e em 2016, o de Engenharia Civil. Agora, será instalado o primeiro curso superior em nível tecnológico, a graduação em Estética e Cosmética.

O processo de ampliação não se deu apenas com os novos cursos. A Faculdade também iniciou a construção de um novo pavilhão de salas de aula, em fase de conclusão, com o objetivo de melhor abrigar as atividades dos cursos na área de saúde, incluindo diversos laboratórios, que prestam atendimento gratuito à comunidade.

Além de proporcionar salas de aula confortáveis e climatizadas, biblioteca, área administrativa, auditório de 450 lugares, estúdio de filmagem, cantina, banheiros, elevador de acessibilidade, espaço de convivência e amplo estacionamento, a Faculdade de Ilhéus disponibiliza cerca de 20 modernos laboratórios para o aprimoramento da prática profissional dos estudantes.

A repercussão social do projeto da Faculdade torna-se ainda mais significativo já que a instituição gera, direta e indiretamente, mais de 400 empregos, e incentiva diversas ações de empreendedorismo. O diretor Almir Milanesi destaca o expressivo alcance social obtido através das ações extensionistas, de caráter gratuito e comunitário, realizadas através de todos os cursos de graduação.

Cita, como exemplo, o trabalho de assistência jurídica prestada a famílias economicamente mais vulneráveis, através do Núcleo de Prática Jurídica (Nupraj); o atendimento das clínicas de Psicologia e de Odontologia, as ações de prevenção em saúde dos cursos de Enfermagem e Nutrição; as consultorias para formação de novos negócios, entre outras iniciativas.

Pandemia

Com o advento da pandemia da Covid-19, em março deste ano, e a determinação de suspensão das aulas presenciais, a equipe da Faculdade se empenhou para implementar um sistema de aulas remotas, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação, para dar continuidade à produção do conhecimento e do aprendizado. Desde então, as atividades acadêmicas foram sendo adaptadas à realidade do momento, de modo virtual, como medidas de prevenção e contra a disseminação do novo coronavírus.

A instituição realizou ações para contribuir com a força-tarefa, visando a contenção do avanço do coronavírus no município. Nesse sentido, adquiriu um túnel de desinfecção e o disponibilizou ao Centro de Triagem Covid-19, instalado no Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães, numa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

Nesse período de isolamento social, a Faculdade fez a doação de cinco toneladas de alimentos, distribuídas entre famílias em situação de vulnerabilidade econômica, residentes nos bairros do Malhado, Conquista (Princesa Isabel e Rua do Mosquito), Nossa Senhora da Vitória, Banco da Vitória e nas comunidades de Itariri e Novo Ilhéus. Outra ação solidária foi a doação de 500 quilos de alimentos destinados a artistas locais também em situação de vulnerabilidade.