Faculdade de Ilhéus comemora 15 anos do curso de Enfermagem  

Uma série de minicursos e palestras acontecerão nos dias 15 e 16 de maio, em comemoração ao transcurso do Dia do Enfermeiro (12 de maio) e pelos 15 anos de implantação do curso de Enfermagem da Faculdade de Ilhéus, que já graduou 445 enfermeiros e tem a coordenação do Prof. Robson Vidal de Andrade. O evento conta com a participação de profissionais formados pela instituição e que ingressaram no mercado de trabalho regional.

Nesta segunda-feira, às 14 horas, três minicursos serão realizados simultaneamente. Um deles tem como tema “Ações do enfermeiro na atualização da laqueadura”, com a enfermeira Joana Quitéria Miranda Messias, que atua no Hospital São José e no Hospital Materno-Infantil Joaquim Sampaio. Outro minicurso enfoca a “Abordagem da Enfermagem na atenção à saúde do paciente portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus”, com a professora Juliana Lopes Menezes. Já a enfermeira Lohanne Thaynnar Silva Santos falará sobre o tema “Autonomia dos profissionais de Enfermagem na prática de saúde mental”, também às 14 horas.

Ainda no dia 15, às 19 horas, serão oferecidos quatro minicursos: “Tipos de drenos cirúrgicos, aplicações e cuidados de Enfermagem”, com a enfermeira Bianca Nascimento de Oliveira, coordenadora da Clínica Cirúrgica Geral, Ortopédica e Neurocirúrgica; “Assistência de Enfermagem na UTI Neonatal” com Igor de Andrade Silva, enfermeiro da UTI Neonatal do Hospital Manoel Novaes; “O papel do enfermeiro frente às ações de VISA no âmbito municipal”, ministrado pela enfermeira Catarine Rocha dos Santos, coordenadora de VISAM e VISAT no Município de Uma; e o minicurso “Desmistificando a atuação do Enfermeiro na terapia intensiva”, com Rodrigo Oliveira Sá, enfermeiro da UTI Cardio do Hospital Regional Costa do Cacau e UTI geral do Hospital de Ilhéus.

Já no dia 16 maio, terça-feira, às 18h30min, no Auditório da Faculdade de Ilhéus, o coordenador do curso de Enfermagem, professor Robson Vidal de Andrade, Mestre em Terapia Intensiva e Emergencista do SAMU 192 de Itabuna, fará palestra sobre o tema “Conhecendo um pouco a História do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ilhéus nestes 15 anos.”