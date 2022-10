Faculdade de Ilhéus completa 20 anos e amplia sede própria

O mês de outubro de 2022 marca o transcurso de 20 anos da Faculdade de Ilhéus, instituição pioneira na oferta de cursos superiores no setor privado no município, cuja história de crescimento simboliza uma efetiva contribuição à modernização e ao desenvolvimento regional. Ao completar duas décadas, a instituição amplia a sede própria, localizada na zona sul da cidade, e a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação com a aquisição da Faculdade Madre Thaís.

Implantada exatamente no dia 2 de outubro, no início eram apenas os cursos de Administração e Ciências Contábeis, que funcionavam nas dependências do Colégio Vitória, no bairro Conquista. Aí veio a construção da sede própria e a faculdade foi se expandindo e consolidando o projeto empreendedor na educação superior.

Alguns anos depois, a oferta chegou a nove cursos de graduação, com a autorização de Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Agora, em 2022, a instituição anunciou a aquisição da Faculdade Madre Thaís e passou a ofertar também os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia e Gastronomia, além de novos laboratórios e cursos de pós-graduação.

O diretor-geral e idealizador da Faculdade de Ilhéus, professor Almir Milanesi, ratifica o compromisso e a seriedade da instituição com a oferta de ensino superior de qualidade, estímulo à pesquisa e ao empreendedorismo e prestação de serviços à comunidade. Ele salienta o cenário de dificuldades enfrentado recentemente em virtude da pandemia da covid-19, que causou a suspensão das atividades presenciais e a criação de normas de distanciamento social.

“Nesse período, aprendemos novas lições sobre a vida e as pessoas, choramos a perda de entes queridos, nos reinventamos e descobrimos que com união, e de braços dados, somos capazes de superar muitos obstáculos”, declarou Milanesi.

A instituição de ensino surgiu em um período de grave crise da lavoura do cacau, que abalou a economia da região Sul da Bahia, com a finalidade de atender às demandas da sociedade e formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho com a visão do empreendedorismo. Ao longo dessa história, já graduou cerca de quatro mil novos profissionais.

A diretora acadêmica, Sandra Milanesi, destaca o esforço de todos os segmentos da Faculdade – alunos, professores e funcionários – para garantir a qualidade dos cursos e os serviços prestados. Ela informa que a Faculdade de Ilhéus se prepara para atuar na área da educação a distância (EaD).

Ampliação – A construção da sede própria foi, sem dúvida, um forte impulso para o crescimento da Faculdade de Ilhéus. O projeto elaborado pelo arquiteto Rui Córes, com o total de 50 salas de aula, foi realizado em duas etapas e concluído em 2011. Além de proporcionar salas de aula confortáveis e climatizadas, biblioteca, área administrativa, auditório de 450 lugares, cantina, elevador com acessibilidade, espaço de convivência e amplo estacionamento, a Faculdade de Ilhéus atualmente disponibiliza cerca de 30 modernos laboratórios para o aprimoramento da prática profissional dos estudantes.

Agora, a instituição conclui a ampliação da sede com a instalação do novo prédio, com entrada pela Avenida Nossa Senhora Aparecida. Segundo informação do diretor administrativo financeiro, Alan Frisso, o novo pavilhão possui 5.000 m² de área construída, com portaria monitorada e controle de acesso, laboratórios de Odontologia (Pré-Clínico + Raios X + Esterilização + Banco de dentes), duas clínicas de atendimento à população carente na clínica-escola de Odonto, com 48 gabinetes odontológicos completos.

O diretor-geral, Almir Milanesi, aproveita a oportunidade pela passagem dos 20 anos da Faculdade para agradecer a toda sociedade de Ilhéus e do Sul da Bahia pelo apoio, pela confiança e por contribuir para a credibilidade do projeto educacional. Milanesi registra a contribuição fundamental dos sócios-empreendedores Daury e Fátima Frisso, também fundadores da Faculdade de Ilhéus.