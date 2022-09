Faculdade de Ilhéus fará atendimentos de saúde na Praça Dom Eduardo

A Faculdade de Ilhéus com a Faculdade Madre Thaís realizam nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, o projeto Toque de Cuidado, com o objetivo de oferecer à população, gratuitamente, orientações e atendimentos em saúde para a conscientização e prevenção de várias doenças. A ação, que envolve todos os cursos de graduação da área de saúde, será realizada na praça Dom Eduardo, em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus, no período das 8 às 11 horas.

Durante o mês de setembro, dedicado à campanha nacional Setembro Amarelo, as atividades de extensão das duas instituições estão voltadas para a promoção da saúde mental da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, o suicídio é a quarta principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos, ficando atrás dos acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal.

Nesta quarta-feira, serão realizados atendimentos nas áreas de Biomedicina, Enfermagem, Estética & Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. O evento público reúne estudantes, professores e coordenadores dos cursos de graduação.

No próximo mês, quando será celebrado o Outubro Rosa, as atividades do projeto Toque de Cuidado estarão voltadas à prevenção do câncer de mama e outras necessidades de promoção à saúde da mulher. Já no Novembro Azul, as ações visam a prevenção ao diabetes, ao câncer de próstata e outras enfermidades relacionadas à saúde do homem.

O projeto Toque de Cuidado foi criado de forma interdisciplinar pelos cursos da área de saúde da Faculdade de Ilhéus e da Faculdade Madre Thaís e representa o esforço conjunto em ações para a promoção e prevenção da saúde, difundindo informações importantes e os serviços de atendimento ao público disponíveis nas instituições.