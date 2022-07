Faculdade de Ilhéus faz seleção de professor para cadastro reserva

A Faculdade de Ilhéus realiza processo seletivo simplificado para professor(a), com o objetivo de integrar o cadastro reserva da instituição, referente a 19 disciplinas vinculadas aos cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Engenharia Elétrica, Estética e Cosmética, Farmácia e Gastronomia. O Edital 03 informa que as inscrições ficam abertas até o dia 15 de julho.

A inscrição ocorre de forma on-line no endereço eletrônico https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSI301yqbYGoz-9n_8JRnuXeETdx-tNunCDWEh-APmrB84hA/viewform

E o prazo pode ser prorrogado caso não haja inscrito em respectiva disciplina. As matérias específicas desta seleção pública estão disponíveis no site www.faculdadedeilheus.com.br.

Os candidatos interessados devem apresentar o curriculum vitae, preenchido no formato Lattes e devidamente comprovado, cópias da carteira de identidade, do CPF, do título de eleitor, do histórico escolar e do diploma do curso de graduação, realizado em instituição devidamente credenciada pelo MEC. Em caso de uma possível convocação, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos originais.

0 resultado do processo seletivo deverá ser homologado pelo diretor-geral da Faculdade de Ilhéus, Almir Milanesi, até o próximo dia 2 de agosto. Conforme o referido edital, o candidato aprovado nas etapas estabelecidas para a seleção, fará parte do Cadastro de Reserva para o quadro de docentes do respectivo curso, podendo ser convocado, futuramente, para assumir a disciplina. A formação do cadastro específico de reservas terá validade até dois anos, prorrogáveis por igual período.