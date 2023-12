Faculdade de Ilhéus faz seleção para professor em cinco cursos

A Faculdade de Ilhéus, juntamente com a Faculdade Madre Thaís, abriu inscrições para seleção de professores aptos a ministrarem disciplinas nos cursos de graduação em Administração, Biomedicina, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Odontologia. O prazo para inscrição segue até o dia 23 de junho.

Conforme o edital nº 08/2023, assinado pelo diretor-geral, Almir Milanesi, o processo seletivo simplificado é destinado à formação do cadastro de reserva para o quadro de docentes, constituído das seguintes etapas: Análise de curriculum vitae, aula pública e entrevista, sendo todas elas de caráter eliminatório e classificatório.

A pós-graduação em nível de especialização é o título exigido para todas as vagas. As disciplinas disponibilizadas, por cursos, para o processo seletivo são: Administração/Engenharia Civil – Filosofia Geral e Fundamentos Socioantropológicos; Biomedicina – Imaginologia Médica; Engenharia Elétrica – Circuitos Elétricos I, Circuitos Elétricos II, Eletrônica Fundamental I, Eletrônica Fundamental II, Eletrônica Digital e Eletrônica de Potência II; Odontologia – Estágio Supervisionado I (Dentística), Dentística Restauradora e Estágio Supervisionado II (Clínica Integrada I/Endodontia).

Além do curriculum vitae, preenchido no formato Lattes, é necessária a apresentação de documentos comprobatórios no ato da inscrição: cópias da carteira de identidade, do CPF, do título de eleitor e do histórico e diploma do ensino de graduação (realizado em instituição devidamente credenciada pelo MEC). Em caso de possível convocação, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos originais.

A inscrição deve ser efetivada através do endereço eletrônico:

https://forms.gle/pXmhw6JURGGE1yMj7