Faculdade de Ilhéus garante túnel de desinfecção em Centro de Triagem Covid-19

No intuito de contribuir com a força-tarefa para contenção do avanço do novo coronavírus no município, a Faculdade de Ilhéus vai instalar um túnel de desinfecção no Centro de Triagem Covid-19, montado pela Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, no Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães. A Faculdade fez a aquisição do equipamento, que estará disponível no local durante o funcionamento da unidade de saúde.

A Faculdade de Ilhéus e a Prefeitura Municipal já estão adotando providências para a implantação e uso do túnel de desinfecção, que poderá ser utilizado por servidores da saúde e pelas pessoas que necessitarem de atendimento no Centro de Triagem Covid-19.

Soma de esforços

O equipamento é utilizado para higienização do vestuário e áreas do corpo expostas no momento da entrada e saída das pessoas no ambiente hospitalar, com ótimos resultados na prevenção contra o coronavirus e bactérias. O processo de desinfecção é realizado por aspersão, com acionamento automático por sensor de movimento quando as pessoas passam pelo túnel.

O Centro da Covid-19 de Ilhéus, com 22 leitos e atendimento 24 horas, foi entregue no dia 29 de abril, com a finalidade de realizar triagem e acolher pacientes com sintomas leves suspeitos de infecção por coronavírus. Para o local estão sendo direcionadas todas as pessoas com síndromes respiratórias.

O diretor da Faculdade de Ilhéus, Almir Milanesi, destaca que a iniciativa da instituição é no sentido de somar ao esforço das autoridades no combate à pandemia. “Na Faculdade, 50 por cento dos nossos cursos são na área de saúde (Enfermagem, Nutrição, Odontologia e Psicologia) e todos eles prestam serviços de caráter comunitário. Este é um compromisso da instituição”, salienta.