Faculdade de Ilhéus inicia atividades do 2º semestre

A Faculdade de Ilhéus inicia as atividades letivas do semestre 2020.2 a partir desta quarta-feira (19), para os alunos novos e veteranos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Considerando as adversidades causadas pela pandemia da Covid-19, as aulas e outras ações serão realizadas através de plataformas digitais, como aconteceram no primeiro semestre após adotadas as medidas de distanciamento social, em março último.

Nesse novo contexto, em que devem ser observadas as novas normas sanitárias, a instituição tem implementado métodos alternativos para dar continuidade às atividades acadêmicas e resguardar a qualidade do processo ensino-aprendizagem. “Inesperadamente, tudo mudou. E todos nós tivemos que nos adaptar para continuar oferecendo um ensino superior de qualidade, mesmo que de maneira remota”, avalia o diretor-geral da Faculdade, Almir Milanesi.

Interação

A estudante de Administração, Sandy Santana, declarou que essa fase representou ”um momento de muita adaptação para a instituição, professores e, principalmente, pra a gente como aluno. Mas no final deu tudo certo. As nossas aulas, apesar de serem virtuais, foram muito interativas e participativas. Os professores conseguiram transmitir o conteúdo de uma forma muito clara e objetiva. A gente também contava com o apoio e suporte da coordenação do curso, que estava ali o tempo todo disponível. Eu tô morrendo de saudade das aulas presenciais e eu acredito que logo, logo, todos nós estaremos juntos de novo.”

Por sua vez, Thiago Araújo, estudante do curso de Direito, ressalta “a velocidade com que a Faculdade instituiu o sistema de aulas remotas, mesmo diante da incerteza de quantos dias ficaríamos em casa”. Maria Fernanda, também estudante de Direito, confessa: “fiquei encantada com a Faculdade, com a velocidade que ela se reinventou, porque em curtíssimo prazo de tempo já estávamos na modalidade on-line e cumprindo toda a carga horária e conteúdo programático e, o mais importante, com a mesma excelência do presencial”, acrescentou.

Ficar juntos

Vencido o desafio do primeiro semestre, e mantida a situação de pandemia, a Faculdade de Ilhéus inicia o novo semestre letivo também com atividades remotas, através dos recursos e ferramentas da Tecnologia da Informação e Comunicação, em atenção às recomendações da Organização Mundial de Saúde e de autoridades sanitárias do país, a fim de fortalecer o afastamento social e preservar a saúde e integridade física dos alunos, professores e colaboradores da instituição.

Considerando o momento atípico que a população enfrenta, cujo distanciamento social afeta, consequentemente, a situação econômica da sociedade, a Faculdade de Ilhéus está concedendo aos alunos descontos nas mensalidades do curso e na matrícula realizada até o dia 24 de agosto.

Para os ingressantes, a Faculdade adotou o sistema de vestibular on-line, que é gratuito e cuja prova pode ser feita no momento mais adequado ao candidato. Além disso, a instituição viabiliza formas de financiamento para os cursos de graduação, a exemplo do Cred-IES–Cesupi, um sistema próprio da Faculdade de Ilhéus, que subsidia até 70 por cento da mensalidade, do início ao fim do curso. E agora há também uma nova linha de crédito, intitulada Mais Acesso, cujo contrato de financiamento dispensa a consulta ao SPC e a apresentação de fiador.

Enquanto isso, a Faculdade de Ilhéus já adota medidas para futuro retorno das aulas presenciais, de forma segura para todos os membros da comunidade acadêmica, mas condicionadas às recomendações e determinações legais dos órgãos oficiais e da saúde.