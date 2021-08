Faculdade de Ilhéus inicia atividades do segundo semestre

Os estudantes dos cursos de graduação da Faculdade de Ilhéus iniciam as atividades letivas do segundo semestre de 2021, nesta quinta-feira, 12 de agosto. Neste começo, as aulas ainda serão remotas, mas a direção da Faculdade de Ilhéus, através dos seus gestores e coordenadores de cursos, planeja a migração das aulas para a modalidade híbrida, no momento adequado, de forma cautelosa e gradual.

Com o surgimento da pandemia da covid-19, há um ano e cinco meses, a Faculdade concentrou investimentos na área tecnológica a fim de garantir o ensino no modo remoto, para dar continuidade às atividades acadêmicas, tanto na área de graduação quanto na pós-graduação. As ações permitiram aos estudantes prosseguir nos estudos, sendo que muitos concluíram o ciclo de formação e colaram grau em cerimônia também on-line.

A partir de recente autorização do Governo da Bahia, algumas instituições de ensino passaram a experimentar a modalidade híbrida, onde parcelas de alunos e professores participam das aulas em sala, de forma presencial, enquanto outros grupos acompanham as atividades virtualmente em tempo real, através de plataformas digitais. Pesquisas e estudos apontam que essa nova modalidade é uma alternativa válida para manter a qualidade do ensino-aprendizagem em tempos de pandemia, justamente pelo fato de evitar, também, aglomerações nas dependências da instituição, e possibilitar o retorno gradual das aulas presenciais.

Estrutura adaptada

Em informe distribuído à comunidade acadêmica, a direção explicou que “a Faculdade de Ilhéus já se encontra totalmente estruturada para atender a essa nova modalidade (híbrida), com a instalação de câmeras e rede de internet em todas as salas de aulas, além dos procedimentos de caráter sanitário em atendimento às orientações da Organização Mundial da Saúde e demais órgãos da Saúde Pública, para o combate à disseminação da COVID-19.”

Nesse sentido, uma pesquisa está sendo realizada junto aos estudantes da faculdade com o objetivo de obter respostas e informações que possam contribuir com as providências acadêmicas que serão adotadas no decorrer do semestre 2021.2, “sem perder de vista a qualidade dos serviços prestados por esta instituição e, sobretudo, a segurança e a saúde dos alunos e alunas, professores e funcionários”, diz o expediente.