Faculdade de Ilhéus inscreve para vestibular on-line

Para se adequar ao novo contexto social causado pela pandemia da Covid-19 e manter ações que facilitem o acesso ao ensino superior, a Faculdade de Ilhéus acaba de lançar uma plataforma para o Vestibular On-line 2020.2. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site www.faculdadedeilheus.com.br, até o dia 31 de julho.

O processo seletivo disponibiliza vagas para os cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Uma das vantagens do Vestibular On-line 2020.2 é que o candidato pode fazer a prova sem sair de casa, imediatamente após a inscrição ou no momento mais apropriado. E o resultado da prova também é comunicado com rapidez.

Distanciamento como razão

A Faculdade atua na produção de conhecimento e de profissionalização no ensino superior, em Ilhéus e região, há 18 anos. A instituição possui sede própria, com instalações de qualidade e modernos laboratórios, localizada na Avenida Tancredo Neves, Km 1,5 da Rodovia Ilhéus/Canavieiras, bairro São Francisco, zona sul da cidade.

Ao longo de sua existência, o processo seletivo do Vestibular sempre foi feito de modo convencional, de acordo com as determinações do Ministério da Educação. A diretora Acadêmica da Faculdade, Sandra Milanesi, explica que a instituição já vinha discutindo alternativas para facilitar a realização da prova do Vestibular e que a adoção da plataforma on-line foi lançada neste momento em virtude das medidas de distanciamento e isolamento social decretadas pelas autoridades executivas e sanitárias com a finalidade de conter o avanço do novo coronavírus, que afetou a vida de todas as pessoas.

Ela diz que a receptividade ao novo sistema de vestibular tem sido muito boa na comunidade de Ilhéus e de outros municípios do Sul da Bahia. Além de facilitar a prestação do exame do Vestibular, a Faculdade também incentiva a graduação profissional por meio de financiamento até 100 por cento do curso através do FIES, programa de financiamento estudantil do Governo Federal.

Além disso, a instituição possui um sistema próprio de financiamento, o Cred-IES–Cesupi, que oferece crédito para subsidiar até 70 por cento da mensalidade, do início ao fim do curso. Após a conclusão da graduação, o estudante negocia diretamente a quitação do financiamento. Para mais informações, ligue:(73)2101-1700.