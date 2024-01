Faculdade de Ilhéus oferece 75 cursos de capacitação, de 22 a 26 de janeiro

A Faculdade de Ilhéus e Faculdade Madre Thaís promovem, entre os dias 22 e 26 de janeiro de 2024, a realização de 75 minicursos de capacitação, abertos à comunidade de modo geral, em diversas áreas do conhecimento. O objetivo é estimular ações de empreendedorismo. Os cursos acontecerão das 9 às 11 horas e das 19 às 21 horas, e serão ministrados por professores altamente qualificados.

Os interessados podem fazer as inscrições diretamente no site da instituição, www.faculdadedeilheus.com.br, onde também estará disponibilizada a relação completa de todos os minicursos ofertados neste período. Será a partir de quinta-feira, dia 11, mediante o pagamento de taxa de 10 reais, o que dá direito à participação em dois cursos, com certificado.

Os minicursos abordam conteúdos técnicos vinculados às áreas do conhecimento dos cursos de graduação oferecidos pelas faculdades de Ilhéus e Madre Thaís. Mas as inscrições são abertas ao público, de modo geral, independente do grau de escolaridade do interessado.

Áreas envolvidas

Nesse sentido, abrangem aspectos das áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Para o diretor-geral das instituições, professor Almir Milanesi, essa iniciativa atende ao compromisso social das faculdades com a comunidade, em contribuir com o aprimoramento profissional da população e incentivar atividades empreendedoras.

O programa envolve uma série de minicursos interessantes em vários campos profissionais. Dentre eles, Matemática Comercial, Gestão Empresarial para o Alto Desempenho, As Novas Tendências em Cortes de Cabelo, As Contribuições e os Efeitos das Mídias Sociais para o Mercado de Trabalho, Marketing Pessoal e Gestão para Micro e Pequenas Empresas, Capacitação para Balconistas na Arte do Atendimento, Limpeza de Pele: saiba sua importância e como fazer, Torta de Chocolate com Nibs de Cacau, Segurança do Trabalho no Canteiro de Obras, Como se Proteger no Ambiente Digital, entre outros.