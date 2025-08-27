Faculdade de Ilhéus oferece curso gratuito na área de Psicologia sobre o inconsciente dos sonhos

A Faculdade de Ilhéus realizará, no próximo dia 30 de agosto, um curso gratuito na área de Psicologia intitulado “Desvendando os sonhos: uma jornada pelo inconsciente na perspectiva Junguiana”. O evento acontecerá na sede da instituição, com início às 14h, com duração de três horas, emissão de certificado e requer a doação de um quilo de alimento não perecível.

O curso será ministrado pelo professor Lahiri Lourenço Argollo, coordenador da graduação em Psicologia, e é aberto a todas as pessoas interessadas, independentemente do nível de escolaridade. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou através do link https://forms.cloud.microsoft/r/dWdxzQSj2R.

A programação do curso é composta por três módulos de 45 minutos e um de 30 minutos. A abordagem inclui os Fundamentos do Psiquismo, A Linguagem Simbólica, Os Sonhos como Expressão do Inconsciente e Análise e Aplicação Prática.

Pós-Graduação em Psicologia Junguiana – A Faculdade de Ilhéus também está com inscrições abertas para a Pós-Graduação Lato Sensu em Autoconhecimento e Vivência em Psicologia Junguiana, de caráter inovador ao integrar teoria e prática. Coordenada pelo professor Lahiri Argollo, a especialização tem como público-alvo os profissionais de Psicologia e de outras áreas interessados no desenvolvimento pessoal e na aplicação dos conceitos junguianos em suas vidas e carreiras.

Com uma abordagem teórico-vivencial, o curso favorece aos participantes não apenas um aprofundamento teórico, mas também uma experiência transformadora. A metodologia inclui análise de sonhos, imaginação ativa, estudo de mitos e símbolos, dinâmicas de grupo e vivências, promovendo um aprendizado imersivo e significativo.