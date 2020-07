Faculdade de Ilhéus oferece linha de crédito sem fiador e sem consulta ao SPC

A Faculdade de Ilhéus acaba de lançar mais uma modalidade de crédito educacional para quem deseja ingressar em um curso superior. Através do Mais Acesso, o cidadão ou cidadã poderá obter o financiamento até 50 ou 40 por cento do curso, sem a necessidade de fiador e sem consulta ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), e realizar a graduação profissional.

Ao longo de sua existência, a instituição tem adotado uma série de medidas para facilitar o acesso dos interessados ao curso superior. Nesse sentido, lançou também o novo Vestibular On-Line 2020.2, cujas inscrições estão abertas e são gratuitas. Através do site www.faculdadedeilheus.com.br, a pessoa pode efetuar a inscrição e, por meio de uma plataforma digital, realizar imediatamente a prova do vestibular ou prestá-la no momento mais adequado, sem sair de casa.

A Faculdade completa, em outubro, 18 anos de atuação no município de Ilhéus, mas com abrangência regional, tendo em vista acolher estudantes de outras cidades circunvizinhas. O Vestibular On-Line disponibiliza vagas para os cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Mais Acesso – A nova forma de financiamento, sem fiador e sem consulta ao SPC, tem como objetivo desburocratizar ainda mais a realização do curso superior em uma instituição com credibilidade na área de produção do conhecimento. Os interessados podem obter informações mais detalhadas pelo telefone (73)2101-1700.

Além do crédito educacional Mais Acesso, a Faculdade possui um sistema próprio de financiamento, o Cred-IES–Cesupi, que oferece crédito para subsidiar até 70 por cento da mensalidade, do início ao fim do curso. Após a conclusão da graduação, o estudante negocia diretamente a quitação do financiamento.

A Faculdade também incentiva a realização do curso de graduação profissional com o financiamento até 100 por cento do curso através do FIES, programa de crédito estudantil do Governo Federal.

O estudante que deseja fazer sua graduação na Faculdade de Ilhéus também tem como opção o aproveitamento obtido na prova do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. Caso o interessado já possua graduação, o acesso a qualquer curso oferecido na instituição dispensa o exame de vestibular.