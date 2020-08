Faculdade de Ilhéus oferece  Plantão Psicológico on-line

Através do curso de graduação em Psicologia, único implantado no município, a Faculdade de Ilhéus oferece um criterioso e gratuito atendimento à população através da Clínica-Escola de Psicologia, que funciona na sede da instituição. Por causa das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia Covid-19, todo o serviço foi suspenso, inclusive, o Plantão Psicológico, que passa a ser oferecido em atendimento on-line, através de plataformas digitais.

De acordo com informações do novo coordenador do curso, professor Lahiri Argôlo, o Plantão Psicológico On-Line é dirigido a adolescentes e adultos em situações pontuais ou emergenciais, de segunda a sexta-feira. O agendamento pode ser feito na segunda e quarta-feira, das 10 às 16 horas, pelo telefone (73)2101-1747.

O atendimento do Plantão Psicológico conta com a participação das alunas e alunos que cumprem a fase de estágio do curso de Psicologia, sob a supervisão dos professores. A coordenadora de estágios, professora Dayane Mangabeira, observa que a adaptabilidade é a palavra que define nosso momento diante da pandemia da Covid-19.

Mangabeira destaca que “o ano de 2020 está em intensas e drásticas mudanças. A pandemia provocada pelo Coronavírus fez com que as pessoas transformassem sua rotina em um outro estilo de vida – quem saía todos os dias para trabalhar teve que aprender a trabalhar home-office, por exemplo. No contexto da Educação, isso não foi diferente. Alunos passaram a ter aulas remotamente, exigindo o desenvolvimento de habilidades para se adaptarem ao uso da tecnologia em favor do alcance de seus objetivos”, acrescenta.

Ela explica que a escuta de acolhimento e orientação psicológica no formato de Plantão Psicológico é ofertada para atender demandas pontuais e que não exijam um aprofundamento na questão. “É um tipo de atendimento psicológico que se completa em si mesmo, realizado em uma ou mais consultas sem duração predeterminada, objetivando receber qualquer pessoa no momento exato (ou quase exato) de sua necessidade, para ajudá-la a compreender melhor sua emergência e, se necessário, encaminhá-la a outros Serviços”, esclarece a professora.

Segundo Dayane Mangabeira, tanto o tempo da consulta quanto os retornos dependem de decisões conjuntas do plantonista e do cliente, tomadas no decorrer da consulta. A coordenadora ainda argumenta que “diante do cenário de pandemia e de todos os desdobramentos por ela causados, o atendimento no formato do plantão se justifica por se caracterizar como uma ação de prevenção e promoção da saúde psicológica e psicossocial, o que possibilita à população continuar a ser atendida em suas demandas emergenciais dentro da necessidade de isolamento social, democratizando o acesso ao serviço e garantindo o compromisso psicossocial da Psicologia.”