Faculdade de Ilhéus promove encontro com representantes da sociedade civil

Os diretores da Faculdade de Ilhéus, Almir Milanesi, Sandra Milanesi e Alan Frisso, promoveram um encontro com representantes da sociedade civil, nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, na sede do campus, na zona sul da cidade, com a finalidade de apresentar o novo cenário da instituição de ensino e ampliar o diálogo com a comunidade. Na oportunidade, o diretor-geral Almir Milanesi ressaltou que há um ano o Grupo da Faculdade de Ilhéus adquiriu a Faculdade Madre Thaís numa soma de esforços para manter as opções de cursos de formação superior à população regional.

O evento contou com a participação de representantes de diversas instituições locais, a exemplo da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Confederação dos Radialistas do Brasil, Colônia de Pescadores, Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ilhéus (Sinsepi), Coordenadoria Regional de Polícia de Ilhéus, Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI), Sindicato dos Agentes de Trânsito da Bahia (Sindatran), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), entre outras.

O diretor Almir Milanesi abordou aspectos da história da Faculdade de Ilhéus, que completou 20 anos de atuação, o processo de crescimento institucional e a rede de serviços prestados à comunidade através de ações extensionistas. Ele falou também sobre a importância de a sociedade compreender os mecanismos para se tornar inclusiva nos programas de caráter comunitário desenvolvidos na instituição.

Milanesi destacou ainda o cenário de inovação com relação aos cursos de graduação e de pós-graduação oferecidos no âmbito da Faculdade de Ilhéus e da Faculdade Madre Thaís e disse que “os esforços são grandes para oferecer sempre um ensino de qualidade, inclusive com a contratação de novos professores.”

Expansão

Por sua vez, o diretor administrativo e financeiro, Alan Frisso, enfatizou as ações de expansão do campus e as formas de facilitação apresentadas para garantir o acesso a todos os interessados em fazer um curso superior, através de financiamentos e campanhas promocionais. O encontro foi bastante movimentado e os participantes puderam fazer questionamentos e tirar dúvidas sobre os assuntos abordados durante a reunião.

Atualmente, as duas instituições de ensino superior oferecem os cursos de graduação em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia Logística, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Recursos Humanos e Serviço Social, além dos cursos de pós-graduação e cursos profissionalizantes.

Para outras informações, acesse o site: www.faculdadedeilheus.com.br.