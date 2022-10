Faculdade de Ilhéus promove Mutirão de Saúde e Cidadania durante a Fenopo 2022

A Faculdade de Ilhéus retoma a realização da Feira de Negócios e Oportunidades (Fenopo) entre os dias 26 e 29 de outubro, após dois anos de paralisação do evento, em virtude da pandemia da covid-19. Além de palestras, minicursos e oficinas, a Fenopo promove o Mutirão de Saúde e Cidadania (sábado, dia 29), a Feira das Profissões e o Festival Fenopo Music. Este ano, as atividades serão ampliadas com a participação dos cursos da Faculdade Madre Thaís.

O professor Renato Sofia, coordenador da XV Fenopo, informa que o evento tem como objetivo fomentar o empreendedorismo no processo educacional da Faculdade de Ilhéus e Faculdade Madre Thaís e fortalecer o papel social das instituições com a comunidade. A edição deste ano tem como tema “Empreendedorismo no cenário contemporâneo.”

Dezenas de minicursos serão ministrados durante a Fenopo 2022 em todas as áreas do conhecimento dos cursos de graduação oferecidos pela Faculdade de Ilhéus e Faculdade Madre Thaís, além de oficinas e palestras. Os estudantes e profissionais interessados em participar, com direito a certificado, podem se inscrever no site www.faculdadedeilheus.com.br, onde há disponível a relação dos temas abordados.

As palestras serão realizadas no auditório da Faculdade. No dia 26, data da abertura da Fenopo, a palestra será às 19 horas, com o jornalista Rogério Salume, sobre o tema “Case Wine, uma empresa da era omnichannel”. No dia 27, também às 19 horas, a palestra será sobre “Perspectivas para o ambiente econômico e empresarial em 2023”, com o administrador Robson Braga. Dia 28, no mesmo horário, haverá mesa redonda sobre o tema “Diferentes abordagens profissionais ao paciente crítico na UTI”, com a equipe da UTI do Hospital Costa do Cacau. E no dia 29, às 9 horas, o professor Gabriel Bastos falará sobre “História das políticas públicas de saúde no Brasil e criação do SUS: conquistas e desafios.”

Mutirão – O Mutirão de Saúde e Cidadania será realizado no sábado, das 8 às 13 horas, e com serviços gratuitos oferecidos através de projetos de extensão dos cursos das instituições, com a participação dos alunos e supervisão dos professores. Dentre as atividades a serem desenvolvidas estão: Odontologia: consulta odontológica, escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor e identificação de lesões orais; Direito: atendimento jurídico; Psicologia: plantão psicológico; Fisioterapia: orientação e avaliação postural, prevenção e avaliação de risco cardiovascular, prevenção e primeiros socorros na urgência e emergência, e drenagem linfática facial.

Outros serviços: Estética e Cosmética: design de sobrancelha, Quick massage, hidratação facial, maquiagem express; Nutrição: avaliação nutricional, orientação alimentar, alimentação saudável – diabetes, hipertensão e dislipidemias; Gastronomia: degustação de massas artesanais com o uso de chocolate; Serviço Social: plantão social; Farmácia/Biomedicina: tipagem sanguínea e glicemia capilar, teste rápido hiv, hepatites e sífilis; Clínica Popular do Brasil: 100 hemogramas completos e dosagem de glicose, avaliação com fisioterapeuta; Enfermagem: preventivo feminino, glicemia, medida da pressão arterial, avaliação de risco cardiovascular, tipagem sanguínea; e Administração: consultoria empresarial, orientação para abertura de novos negócios, elaboração de currículo e orientação para o mercado de trabalho.

Feira – Na sexta-feira, dia 28, das 8 às 11 horas e das 13h30min às 16h30min, será realizada a Feira das Profissões com diversas atividades direcionadas aos alunos do Ensino Médio, das redes pública e privada de ensino. As ações serão apresentadas por equipes dos cursos de Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Administração, Estética e Cosmética, Direito e Odontologia.

Cultura – A XV Fenopo também contará com uma programação cultural, que inclui o Festival Fenopo Music, todas as noites, no espaço de convivência a ser montado na área do estacionamento. Além disso, haverá, no dia 26, apresentação de dança contemporânea (Academia Raiz) e de música com os professores Luciana e Geraldo; no dia 27, haverá show da Banda Serial Beer; e no dia 28, show da Banda Via de Acesso.