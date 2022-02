Faculdade de Ilhéus promove novo módulo do Programa de Instrumentalização Docente

A Faculdade de Ilhéus realiza na quarta-feira, dia 16 de fevereiro, a partir das 19 horas, um novo módulo do Programa de Instrumentalização Docente (PID), sob a orientação do professor Adailson Miranda de Oliveira, através da Plataforma Teams. Desta vez, o tema a ser abordado é “Comunicação Assertiva na Docência”.

Este novo módulo contará também com a participação dos docentes vinculados aos cursos de graduação da Faculdade Madre Thaís, instituição recentemente adquirida pela Faculdade de Ilhéus. O PID tem como objetivo oferecer novas oportunidades de formação continuada aos professores, visando o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem.

Na oportunidade, o professor Adailson Oliveira apresentará aspectos relacionados às regras de otimização discursiva, ao retorno das aulas presenciais, “o novo normal”, novos desafios, acordos de convivência e procedimentos de acolhimento aos novos discentes.

As ações do Programa de Instrumentalização Docente são desenvolvidas em consonância com a direção acadêmica da Faculdade de Ilhéus, juntamente com as coordenações de cursos. O PID contempla uma série de demandas inerentes à formação continuada, em especial, no que tange ao planejamento dos procedimentos didático-pedagógicos.