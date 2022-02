Faculdade de Ilhéus promoverá Trote Solidário para doação de sangue

A Faculdade de Ilhéus inicia o semestre letivo 2022.1 com aulas presenciais, após cerca de dois anos suspensas em virtude da pandemia da covid-19, e promoverá um Trote Solidário para estimular a doação de sangue e alimentar o estoque do Banco de Sangue de Ilhéus (Hemocentro), que necessita de suporte neste momento delicado da saúde pública.

Embora as aulas tenham sido iniciadas na segunda-feira, dia 21 de fevereiro, para os cursos de graduação da Faculdade de Ilhéus, o período da campanha de doação de sangue será realizado durante o mês de março, de acordo com programação acordada com a equipe do Hemocentro de Ilhéus, localizado na Rua Dom Manoel de Paiva (Ladeira do Café), no bairro Teresópolis.

O Trote Solidário de doação de sangue vai envolver também os alunos dos cursos de graduação da Faculdade Madre Thaís, instituição de ensino superior recentemente adquirida pela Faculdade de Ilhéus, cujas atividades acadêmicas serão iniciadas no próximo dia 3 de março.

Segundo a psicopedagoga Nara Sandes, coordenadora da campanha “Não podemos dar abraços, mas podemos doar vida”, o Trote Solidário deste ano abrangerá todos os alunos da instituição com o estímulo à doação de sangue.

O calendário para a doação foi organizado por ordem alfabética, no mês de março, de segunda a sexta-feira, no horário das 7 às 16h30min. Nos dias 7 e 8, o atendimento será para alunos cujos nomes iniciem nas letras de A a C; dias 9 e 10 – de D até F; do dia 11 e 14 – de G a J; dias 15 e 16 – K,L; nos dias 17, 18 e 21 – iniciais M,N; dias 22 a 24 – iniciais O,P; nos dias 25, 27 e 28 – letras Q,R; e nos dias 29 e 30 – iniciais de S a Z. Essa ordem poderá ser flexível à rotina e disponibilidade do discente.

A diretora acadêmica da Faculdade, Sandra Milanesi, afirma que a instituição sempre incentiva a doação de sangue através de eventos e projetos realizados na instituição. Desta vez, ela salienta que foi novamente observado o constante apelo feito pelo Banco de Sangue de Ilhéus para que os cidadãos e cidadãs não deixem de fazer a doação em virtude da premente necessidade apresentada nas unidades hospitalares, principalmente nesta fase da pandemia da covid-19.