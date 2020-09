Faculdade de Ilhéus realiza colação de grau on-line

A Faculdade de Ilhéus realizou ontem (15), de forma histórica, em virtude da pandemia da Covid-19, a solenidade de colação de grau on-line dos formandos 2020.1. dos cursos de graduação da instituição. O evento foi realizado através da plataforma Teams, com vinculação e transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Faculdade no Youtube e no Facebook.

Presidida pelo diretor-geral, professor Almir Milanesi, a solenidade de atribuição de grau contou com a participação de cerca de 130 formandos e dos respectivos coordenadores dos cursos de Administração (professora Cristiane Nunes dos Santos), de Ciências Contábeis (professor Almir Milanesi), de Enfermagem (professor Robson Vidal), de Nutrição (professora Adriana Lopes Sofia), de Psicologia (professor Lahiri Argôlo), de Direito (professora Ana Cristina Adry de Argôllo) e de Odontologia (professor Fábio Silveira), além da diretora acadêmica, Sandra Agrizzi Milanesi, e do secretário acadêmico, Paulo Cézar Castro Xavier.

Rotina com mudanças

O diretor Almir Milanesi destacou que, desde o último mês de março, a rotina das atividades acadêmicas na instituição sofreu profundas mudanças, em razão da pandemia da covid-19, quando o afastamento social se tornou uma estratégia para conter a disseminação do novo coronavírus.

A partir de então, a Faculdade de Ilhéus adotou todas as medidas cabíveis para dar continuidade às suas ações com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias do país, com a finalidade de fortalecer o isolamento social e, consequentemente, evitar a circulação e aglomeração de pessoas no campus.

“Desta forma, a colação de grau virtual, além de se constituir em mais um desafio, neste momento de pandemia, serve para concluir o processo de graduação dos alunos e oportunizar que eles possam dar início à sua vida profissional”, declarou o diretor Almir Milanesi.

O evento de colação de grau virtual teve início às 14 horas, com os formandos dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis. Em seguida, houve a colação de grau dos cursos de Enfermagem e de Nutrição, de Psicologia, de Direito e, finalizando, o curso de Odontologia. Durante a solenidade, foram realizados a chamada dos formandos, o requerimento de colação de grau de cada turma e o juramento profissional correspondente ao curso.