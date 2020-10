Faculdade de Ilhéus realiza debate entre candidatos a prefeito 

Por iniciativa da Faculdade de Ilhéus, nesta quarta-feira (28), será realizado o Momento Político, evento que reunirá os candidatos a prefeito do município nas eleições de 2020. O objetivo é oferecer aos postulantes ao cargo a oportunidade para expor suas propostas de governo à comunidade. O encontro será realizado no auditório Professora Adélia Melo, com início às 19 horas e transmissão ao vivo pelo canal da instituição no Youtube/faculdadedeilheusoficial.

Em virtude da pandemia da Covid-19 e em respeito às normas sanitárias de distanciamento social, somente os candidatos terão acesso ao auditório da Faculdade de Ilhéus. Nesse contexto, a instituição adotou todas as medidas cabíveis, com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades brasileiras, para promover o evento de forma absolutamente segura.

Restrições e temas

Com as restrições sociais impostas pela pandemia, a campanha eleitoral deste ano possui características atípicas. Desta forma, o Momento Político promovido pela faculdade vai se configurando até agora, como única apresentação conjunta e democrática dos candidatos a prefeito de Ilhéus para exposição de suas propostas e o debate de ideias.

O Momento Político, realizado em todos os anos de eleição, é coordenado pelo curso de Direito, mas conta com o envolvimento dos colegiados dos demais cursos de graduação ofertados na faculdade. As perguntas direcionadas aos candidatos foram elaboradas com a participação de estudantes, professores e funcionários da instituição.

Na oportunidade, serão abordados temas referentes às principais áreas de atuação da gestão municipal, a exemplo de turismo e cultura, emprego e renda, meio ambiente, esporte e lazer, infraestrutura, saúde, assistência social e educação. O diretor da Faculdade de Ilhéus, Almir Milanesi, acredita que o esforço feito para realização do evento possa contribuir para o esclarecimento dos eleitores, aprimoramento da democracia e valorização da cidadania.