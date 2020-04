Faculdade de Ilhéus realiza “live” duas vezes por semana

Por Zé Carlinhos

A Faculdade de Ilhéus dá prosseguimento à transmissão de lives abertas ao público, através do Instagram, sobre assuntos de interesse social, sempre na segunda e quinta-feira, às 18 horas. Nesta quinta-feira, 30 de abril, será abordado o tema “Cuidados com a Saúde Bucal durante a pandemia. Qual a sua dúvida?”, com a participação dos professores Fábio Silveira e Cristina Guedes, que integram o colegiado do curso de Odontologia da instituição. Os interessados devem acessar o Instagram @faculdadedeilheus.

A programação de lives foi iniciada no mês de abril, logo após o início do período de distanciamento social com o objetivo de atender às medidas de saúde pública pela prevenção e contenção do novo coronavírus, SARS-CoV-02, que provoca a doença Covid-19. A apresentação dos temas tem contado com a participação de alunos e professores de várias instituições de ensino, além de pessoas externas à comunidade acadêmica. Os vídeos das lives serão posteriormente disponibilizados no IGVT, um aplicativo de vídeo no próprio Instagram.

As transmissões ao vivo terão continuidade durante o mês de maio. No dia 4, segunda-feira, a live será com o professor do curso de Ciências Contábeis, Elifaz Anunciação, que apresentará o tema “Profissão contábil na crise: encargos e demandas tributárias em época de pandemia”. “O Futuro da Engenharia Civil pós Covid-19” vai ser o assunto em discussão com o professor Kaique Ourives, do curso de Engenharia Civil, no dia 7.

Alimentação – No dia 11 de maio, a professora Juliana Argolo, do curso de Nutrição, falará sobre “Quais cuidados deve-se ter com a alimentação nesta quarentena? Quais as consequências de uma má alimentação?”. Já no dia 14, a professora Ana Magnavita, também do curso de Nutrição, abordará o tema “O que fazer para evitar a contaminação de alimentos?”.

Por sua vez, o professor Pablo Assis, do curso de Administração, participará da live no dia 18, com o tema “Mercado de trabalho pós Covid-19: perspectivas e desafios”. A professora Thalita Barreto, do curso de Odontologia, fala, no dia 21 de maio, sobre “Covid-19: Grupos de Risco – Quem são? Quais os cuidados?”. E o professor Amarildo Morett, do curso de Administração, abordará “Como os empresários podem se reinventar durante a crise da Covid-19”, no dia 25, segunda-feira.

As transmissões têm duração, em média, de 30 minutos. Podem participar e interagir quem já segue e quem não segue o perfil da Faculdade de Ilhéus no Instagram. Também é possível sugerir a abordagem de outros temas através do direct (aba de mensagens particulares). A ideia é que o projeto ocorra durante todo o primeiro semestre, com informações sobre assuntos de interesse coletivo.